Çocukların oyunu felakete neden oldu! Çanakkale'de yangın
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, iddiaya göre yazlık sitelerin olduğu alanda çocukların torpil atması sonucu çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle önce anız ve içerisinde bulunan saman balyalarına ardından ise makilik alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.
Yangın, 21.30 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır Mahallesi'ndeki yazlık sitelerin olduğu alanda çıktı. İddiaya göre, çocukların torpil atması sonucu anızda yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, anızın içerisindeki saman balyalarına, daha sonra da makilik alana sıçradı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS üniversite tercihleri son gün ne zaman, ayın kaçı?
- Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ağustos 2022 askerlik celp ve tarihleri belli oldu mu?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olur?
- Üniversite harç ücretleri belli oldu mu, ne kadar? 2022-2023 üniversite harç ücretleri ne zaman ödenecek?
- Aile Destek Paketi ödeme takvimi: Ödemeler yarın hesaplarda! 450-650 TL arası ödeme yapılacak! Aile Destek Programı başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?
- Emekliye yüksek promosyon müjdesi! En fazla emekli promosyonu ne kadar? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi...
- AÖL sınavları ne zaman bitiyor 2022? AÖL 3. dönem sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
- Çabucak erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK, BAĞ-KUR, 4C'liler dikkat! SGK üzerinden başvurarak...
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Milyonlarca emekli bekliyordu: Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı bugün mü yatacak?
- MEB öğretmen il dışı tayinleri ne zaman açıklanacak? Öğretmen il dışı tayin sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- Temmuz ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu? TUİK TEFE-TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanır?