Artvin’de çay bohçasının peşine düşen şahsı arama çalışmaları sürüyor
YAŞAM İHA
Artvin’de topladığı çayı bir bez içinde bohça yaptıktan sonra yamaçtan yuvarlayarak peşine giden vatandaş kayboldu. Çay bohçasını arayan Hakan Ergin geri dönmeyince yakınları hemen ihbarda bulundu. Olay yerine gelen AKUT, AFAD ve Jandarma ekipleri Ergin için arma çalışması başlattı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan olay ilçeye bağlı Dikyamaç köyünde dün akşam 20.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kayınbiraderine ait olan çay bahçesinde topladıkları çayı bohça yaparak yuvarlama yöntemi ile yamaçtaki bahçeden yuvarlayan 50 yaşındaki Hakan Ergin, gözden kaybolan çay bohçasının peşine gitti.
Uçurumdan yuvarlandığını düşündüğü çay boşçasını arayan Hakan Ergin geri dönmeyince yakınları hemen 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi.
Olay yerine gelen AKUT, AFAD ve Jandarma ekipleri Ergin için arma çalışması başlattı.
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