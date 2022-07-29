Artvin’de çay bohçasının peşine düşen şahsı arama çalışmaları sürüyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan olay ilçeye bağlı Dikyamaç köyünde dün akşam 20.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kayınbiraderine ait olan çay bahçesinde topladıkları çayı bohça yaparak yuvarlama yöntemi ile yamaçtaki bahçeden yuvarlayan 50 yaşındaki Hakan Ergin, gözden kaybolan çay bohçasının peşine gitti.