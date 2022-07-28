Elazığ’da hastane birbirine karıştı! Silahlı kavgada önce ağabeyini sonra kardeşini vurdu
Elazığ’da geçen gün hastane içinde çıkan silahlı kavganın, üç gün önce çıkan başka bir olayın devamı olduğu ortaya çıktı. Sanık ilk olayda bir şahsı ayağından yaralarken ikinci olayda da kardeşini vurdu. Ağır yaralanan kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olay, geçen gün Fırat Üniversitesi Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre, hastane içinde 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan A.Y., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Olayda A.B., S.T. ve konuyla alakası olmayan F.A. kurşunların denk gelmesi sonucu yaralandı.
AĞIR YARALI
Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı. Kafasından kurşunla yaralanan A.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırgan, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
HASTANEDEKİ OLAY 3 GÜN ÖNCEKİ OLAYIN DEVAMI
Hastanede çıkan silahlı kavganın, 3 gün önce merkezde bulunan bir kafenin önünde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeni ile yaşanan kavganın devamı olduğu öğrenildi. Zanlı A.Y.'nin buradaki tartışmada da yanında taşıdığı silahı çekip üniversitedeki olayda ağır yaraladığı A.B.'nin ağabeyine ateş ettiği ve ayağından yaraladığı, olay sonrası kaçtığı kaydedildi. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan A.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Öte yandan üniversite içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu başına isabet eden kurşun nedeni ile ağır yaralanan A.B.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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