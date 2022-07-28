Elazığ’da hastane birbirine karıştı! Silahlı kavgada önce ağabeyini sonra kardeşini vurdu

HASTANEDEKİ OLAY 3 GÜN ÖNCEKİ OLAYIN DEVAMI

Hastanede çıkan silahlı kavganın, 3 gün önce merkezde bulunan bir kafenin önünde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeni ile yaşanan kavganın devamı olduğu öğrenildi. Zanlı A.Y.'nin buradaki tartışmada da yanında taşıdığı silahı çekip üniversitedeki olayda ağır yaraladığı A.B.'nin ağabeyine ateş ettiği ve ayağından yaraladığı, olay sonrası kaçtığı kaydedildi. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan A.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.