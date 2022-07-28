İstanbul’da baba ve oğluna dehşeti yaşattı! Silahlı maganda kamerada

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olay, Çeliktepe'de geçen günlerde saat 18.45 sularında meydana geldi. 32 yaşındaki Erdal Ö., 4 yaşındaki oğluyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada hızla gelen otomobildeki genci, Erdal Ö.'nün eniştesi olan Şükrü A. yavaş gitmesi yönünde uyardı. Bu sırada eniştesiyle magandalar arasında tartışma çıktığını telefondan öğrenen Erdal Ö. yardıma koştu. Tartışma sırasında Şükrü A. oradan uzaklaşırken, Erdal Ö. ise oğlunu da alarak market doğru gitti. Magandalar ise Erdal Ö.'yu takip etti.