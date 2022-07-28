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İstanbul’da baba ve oğluna dehşeti yaşattı! Silahlı maganda kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.07.2022
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İstanbul’da baba ve oğluna dehşeti yaşattı! Silahlı maganda kamerada

İstanbul’da çocuğu ile birlikte yolda yürüyen bir baba yanlarından hızlı bir şekilde geçen otomobildeki sürücüyü uyarınca dehşeti yaşadı. Oğlunu kucağına alarak hızla koşan baba, markete sığınırken, maganda ise arkasından gelerek tabanca ile tehditler savurup kaçtı. Korku dolu anlar kameralara anbean böyle yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olay, Çeliktepe'de geçen günlerde saat 18.45 sularında meydana geldi. 32 yaşındaki Erdal Ö., 4 yaşındaki oğluyla birlikte sokakta yürüdüğü sırada hızla gelen otomobildeki genci, Erdal Ö.'nün eniştesi olan Şükrü A. yavaş gitmesi yönünde uyardı. Bu sırada eniştesiyle magandalar arasında tartışma çıktığını telefondan öğrenen Erdal Ö. yardıma koştu. Tartışma sırasında Şükrü A. oradan uzaklaşırken, Erdal Ö. ise oğlunu da alarak market doğru gitti. Magandalar ise Erdal Ö.'yu takip etti.

BABA OĞLUNU ALARAK MARKETE SIĞINDI, MAGANDALAR HAVAYA ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine araçta bulunan 4 genç aşağıya inerek tehditler savurmaya başladı. Gençlerin aniden otomobili durdurarak araçtan inmesinden tedirgin olan Erdal Ö., oğlunu alarak markete sığındı. Magandalar kendisini uyaran Erdal Ö.'nün markete girdiğini görünce, elinde tabanca ile arkasından giderek markete girmek istedi. Bu sırada mahallede bulunanlar müdahale etti. Marketten çıkan şahıs defalarca havaya ateş açtı. Bir süre sonra araca geri binen magandalar sokaktan çıkarak kayıplara karıştı.

OTOMOBİLİN PLAKASI MAGANDALARI YAKALATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek magandalara yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 61 AES 073 plakalı otomobilin sahibinin emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan 22 yaşındaki Onur T. olduğu tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

BABA VE OĞLUNUN DEHŞETİ YAŞADIĞI ANLAR KAMERADA

Kağıthane'de magandaların baba ve oğluna yaşattığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların otomobilden indiği ve bu sırada babanın oğlunu alarak markete sığındığı, daha sonrasında magandanın elinde tabanca ile markete girmeye çalıştığı daha sonrada araca binerek kaçtıkları görülüyor.

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