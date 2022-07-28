Manisa’da bir başarı hikayesi! Liseyi dışardan bitirdi 3 milyon 241 bin 754 öğrenciyi geride bıraktı
Manisa'da 2 çocuk annesi Filiz Sert, gidemediği liseyi açıktan bitirerek 3,5 ayda üniversite sınavına hazırlandı. Eşit ağırlık alanında Türkiye 1671'incisi olan Sert, savcı olmayı hayal ettiğini ve ilk tercihinin de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olduğunu söyledi.
Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Filiz Sert, ilkokulu kırsal Yeşil Mahallesi'nde, ortaokulu ise taşımalı olarak komşu mahalle Çortak'taki Ömer-Nimet Kahraman Ortaokulu'nda tamamladı.
Ailesinin maddi imkanları olmadığı için liseye gidemeyen Sert, 2 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle kayıt yaptırdığı açık liseyi ise 1,5 yılda bitirdi. Kendisini denemek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Sert, hiçbir destek almadan ve dershaneye gitmeden 3,5 ay boyunca gece-gündüz çalışarak eşit ağırlıkta 492,62528 puan alarak, 3 milyon 243 bin 425 öğrencinin girdiği sınavda Türkiye 1671'incisi oldu.
"KPSS'YE GİRİP MEMUR OLMAK İSTİYORDUM"
Arkadaşının liseyi açıktan bitirebileceğini söylediğinde, "Dalga mı geçiyorsun. Dışarıdan lise mi okunur" dediğini belirten Filiz Sert, "Sonrasında böyle bir şeyin mümkün olduğunu öğrendim ve kayıt yatırdım. İki çocuğuma rağmen mezun olmayı başardım. Ancak üniversiteye gitmek gibi düşüncem yoktu. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girip, memur olmak istiyordum. Yine arkadaşımın tavsiyesiyle kendimi denemek için üniversite sınavına girdim. 3,5 ay boyunca gece-gündüz sınava hazırlandım. Sınava girerken kazanacağımı düşünüyordum. Böyle bir sonuç alacağım düşünmemiştim. Çok mutlu oldum ve sevindim. Arkadaşlarım da bu başarım nedeniyle mutlu oldu" dedi.
Hep savcı olmayı hayal ettiğini belirten Sert, ilk tercihinin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yana kullanacağını söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2022 sınavı ne zaman, kaçta başlıyor? KPSS 2022 ne kadar, kaç dakika sürecek?
- Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? Ağustos ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Sevk ve celp tarihleri...
- Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 lise kayıtları ne zaman bitiyor?
- "Tavuk ayağı yemek" deyimi ne anlama gelir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- ABD'nin Arkansas, Maryland, Misssissipi, Güney Caroline, Tennessee ve Teksas eyaletlerinin anayasalarına göre kimler devlet hizmetinde çalışamaz?
- Aile Destek Paketi paraları ne zaman ödenecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
- Hangisi kirpiyle daha yakın akrabadır? Kim Milyoner Sorusu
- 51, 53, 55, 58 yaşında emekli maaşı alın! 3600 ve 5400 sihirli rakamlar! 10-15 yıl erken emeklilik! (4A, 4B) SSK, Bağkurlu olanlara...
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu, saat kaçta açıklanır?
- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
- TOKİ ucuz konut başvuru ekranı: TOKİ ucuz konut başvuruları başladı mı? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ucuz konut başvuruları ne zaman?