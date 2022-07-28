Manisa’da bir başarı hikayesi! Liseyi dışardan bitirdi 3 milyon 241 bin 754 öğrenciyi geride bıraktı

"KPSS'YE GİRİP MEMUR OLMAK İSTİYORDUM"

Arkadaşının liseyi açıktan bitirebileceğini söylediğinde, "Dalga mı geçiyorsun. Dışarıdan lise mi okunur" dediğini belirten Filiz Sert, "Sonrasında böyle bir şeyin mümkün olduğunu öğrendim ve kayıt yatırdım. İki çocuğuma rağmen mezun olmayı başardım. Ancak üniversiteye gitmek gibi düşüncem yoktu. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girip, memur olmak istiyordum. Yine arkadaşımın tavsiyesiyle kendimi denemek için üniversite sınavına girdim. 3,5 ay boyunca gece-gündüz sınava hazırlandım. Sınava girerken kazanacağımı düşünüyordum. Böyle bir sonuç alacağım düşünmemiştim. Çok mutlu oldum ve sevindim. Arkadaşlarım da bu başarım nedeniyle mutlu oldu" dedi.