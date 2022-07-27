İstanbul’da film gibi olay! Ev sahibi hırsızı öyle bir yakaladı ki...
İstanbul’da eli bıçaklı hırsız girdiği evde pencereden kaçmaya çalışırken ev sahibi tarafından yakalandı. Ev sahibi, pervazda asılı kalan hırsızı 15 dakika boyunca ensesinden tutarak polisin gelmesini bekledi.
İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz hafta meydana geldiği öğrenilen olayda, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Yasin Ekin, pencere açık şekilde evinin salonundaki koltukta uyurken koridordan gelen sese uyandı. Eşinin kalkmış olabileceğini düşünerek seslenen Ekin, cevap gelmeyince koridora doğru yöneldi.
Ev sahibi Yasin Ekin, koridora gelince eşi yerine elinde bıçakla bekleyen hırsızlık şüphelisiyle yüz yüze geldi. Odasında uyuyan eşinin uyanıp hırsızla karşılaşabileceğini düşünen Ekin, can havliyle şüphelinin üzerine atladı. Ev sahibi, hırsızlık şüphelisinin bıçak tutan elini tutarken, aralarında arbede yaşandı. Koridorda başlayan boğuşma salona taşınırken, şüpheli kısa süreliğine ev sahibinin elinden kurtularak açık pencereden kaçmaya çalıştı.
Hemen arkasından koşan Yasin Ekin, 2'nci kattan arka sokağa atlamaya çalışan şüpheliyi ensesinden yakaladı. Ev sahibi, pencere pervazında asılı kalan şüpheliyi polis gelene yaklaşık 15 dakika boyunca o şekilde tuttu. Ekin, polisin gelmesinin ardından hırsızlık şüphelisini serbest bıraktı. Şüpheli, eve girmek için kullandığı pencere demirlerine tutunarak aşağı indikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüphelinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
POLİS GELENE KADAR 15 DAKİKA ENSESİNDEN TUTTU
Ev sahibi Yasin Ekin, olayın yaşandığı sabah çok sıcak olduğu için pencereyi açıp salonda televizyon izlerken uyuya kaldığını belirterek "Sabah saat 6 gibi bir ses duydum. Ayağa kalktım, koridorda birisini gördüm. Elinde bıçak bekliyordu, onunla karşılaştım. Üstüne doğru koşup elini tuttum. Bir arbede yaşandı. Salona doğru geldik, kaçmaya çalıştı. Camdan atlamaya çalışırken ensesinden tuttum, bırakmadım. Camdan atlamak istedi, ben bırakmadım. Komşular polisi aramışlar. Polisin gelmesi bir 10-15 dakika sürdü. Kaçmak istedi, 'bırak gideyim', dedi. Ben de dedim ki 'Elindeki bıçağı bırak, git'. Bıçağı bırakmayınca ben de onu bırakmadım. Öyle kaldık. Polis gelinceye kadar 15 dakika öyle bekledik. Hapisten yeni çıkmış. Hapisten çıkıp buraya gelmiş. Şu an tutuklu" diye konuştu.
EŞİ ŞÜPHELİYLE KARŞILAŞMASIN DİYE ÜZERİNE ATLADI
Odasında uyuyan eşinin hırsızlık şüphelisiyle karşılaşabileceği düşüncesiyle üzerine atladığını ifade eden Ekin, "Elim kesildi, ben de yara aldım bıçağı tuttuğum için. Ama o anın sıcaklığıyla düşünemiyorsun. Direkt üstüne atladım, evde eşim de vardı" dedi.
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