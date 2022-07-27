İstanbul’da film gibi olay! Ev sahibi hırsızı öyle bir yakaladı ki...

POLİS GELENE KADAR 15 DAKİKA ENSESİNDEN TUTTU

Ev sahibi Yasin Ekin, olayın yaşandığı sabah çok sıcak olduğu için pencereyi açıp salonda televizyon izlerken uyuya kaldığını belirterek "Sabah saat 6 gibi bir ses duydum. Ayağa kalktım, koridorda birisini gördüm. Elinde bıçak bekliyordu, onunla karşılaştım. Üstüne doğru koşup elini tuttum. Bir arbede yaşandı. Salona doğru geldik, kaçmaya çalıştı. Camdan atlamaya çalışırken ensesinden tuttum, bırakmadım. Camdan atlamak istedi, ben bırakmadım. Komşular polisi aramışlar. Polisin gelmesi bir 10-15 dakika sürdü. Kaçmak istedi, 'bırak gideyim', dedi. Ben de dedim ki 'Elindeki bıçağı bırak, git'. Bıçağı bırakmayınca ben de onu bırakmadım. Öyle kaldık. Polis gelinceye kadar 15 dakika öyle bekledik. Hapisten yeni çıkmış. Hapisten çıkıp buraya gelmiş. Şu an tutuklu" diye konuştu.

EŞİ ŞÜPHELİYLE KARŞILAŞMASIN DİYE ÜZERİNE ATLADI

Odasında uyuyan eşinin hırsızlık şüphelisiyle karşılaşabileceği düşüncesiyle üzerine atladığını ifade eden Ekin, "Elim kesildi, ben de yara aldım bıçağı tuttuğum için. Ama o anın sıcaklığıyla düşünemiyorsun. Direkt üstüne atladım, evde eşim de vardı" dedi.