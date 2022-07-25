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Kızılırmak'tan su içen 14 kişi zehirlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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Kızılırmak’tan su içen 14 kişi zehirlendi

Kırıkkale'de Kızılırmak nehrinden su içtikten sonra zehirlenen aynı aileden 5'i çocuk 14 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen 14 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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