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Karabük'te ekipleri harekete geçiren olay! 14 kişi kanyonda mahsur kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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Karabük’te ekipleri harekete geçiren olay! 14 kişi kanyonda mahsur kaldı

Karabük'ün Yenice ilçesindeki kanyonda mahsur kalan 14 kişi, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Karabük Valisi Fuat Gürel, Ankara'dan gelen gezi grubunun kanyonda mahsur kaldığını ve yaklaşık 4 saatlik çalışma sonunda kurtarıldıklarını söyledi.

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