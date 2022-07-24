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Son dakika: Manisa'da orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2022 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022
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Son dakika: Manisa’da orman yangını

Manisa'da Akhisar ilçesinde otluk bölgede çıkan yangın tarım arazisi ve ormana da sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

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