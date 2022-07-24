Sakarya’da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki yaşlı adamın cesedi evinin banyosunda bulundu. Ekipler adamın ölümünde şüpheli bir durumun olup olmadığını anlamak için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, 748 yaşındaki Feyati Günenç'ten akrabaları bir süredir haber alamadı.
YAKINLARI DURUMU EKİPLERE İHBAR ETTİ
Günenç'i merak eden yakınları, çilingir yardımıyla eve girdi.
Banyoda hareketsiz şekilde yatan Günenç'i gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Feyati Günenç'in ölümünde şüpheli bir durum olup olmadığını araştırmak için çalışma başlattı.
"BANYODA YERDE YATARKEN GÖRMÜŞLER"
Kapıyı çilingir yardımıyla açtırdıklarını belirten komşu Nuray Demirci, "Kapıyı çaldılar açmayınca bize haber verdiler. Biz de telefon ettik, ulaşamayınca çilingir çağırdık. Çilingir de kapının üstten kilitlendiğini ve amcanın evde olduğunu söyledi. Çilingir kapıyı açtı benim eşimle amcanın kızı girdi. Evde baktılar bulamadılar daha sonrasında banyoya baktılar orada da yerde yatarken görmüşler. Sonrasında polis ve sağlıkçılara söyledik şimdi de olay yerindeler bekliyoruz. Kalp krizinden mi öldü bilmiyoruz ama kalbinden rahatsızmış" dedi.
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