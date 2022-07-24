Sakarya’da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu

"BANYODA YERDE YATARKEN GÖRMÜŞLER"

Kapıyı çilingir yardımıyla açtırdıklarını belirten komşu Nuray Demirci, "Kapıyı çaldılar açmayınca bize haber verdiler. Biz de telefon ettik, ulaşamayınca çilingir çağırdık. Çilingir de kapının üstten kilitlendiğini ve amcanın evde olduğunu söyledi. Çilingir kapıyı açtı benim eşimle amcanın kızı girdi. Evde baktılar bulamadılar daha sonrasında banyoya baktılar orada da yerde yatarken görmüşler. Sonrasında polis ve sağlıkçılara söyledik şimdi de olay yerindeler bekliyoruz. Kalp krizinden mi öldü bilmiyoruz ama kalbinden rahatsızmış" dedi.