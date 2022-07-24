Edirne’de insanlık dışı olay! 2 göçmen otobüs motorunda yakalandı
YAŞAM İHA
Edirne'de meydana gelen olay şaşkına çevirdi. Yurt dışına kaçmak için otobüsün motor bölümünde 2 göçmen yakalandı. Yanan göçmenler hastaneye kaldırıldı.
Göçmenler yurt dışına gitmek için canlarını yok sayan her yolu deniyor.
ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
Tur otobüsünün motoru ile dingil arasına gizlenen göçmenler, ölümden döndü. Bosna Hersek'e gitmek üzere İstanbul'dan hareket eden tur otobüsü Edirne'ye geldi.
ÇIĞLIK SESLERİ DUYULDU
Otobüsten çığlık sesleri geldiğini duyan yolcular, durumu şoföre bildirdi. Otobüsü durduran şoför çığlıkların geldiği yeri kontrol edince, motor ve dingilin arasına gizlenen 1'i kadın 2 göçmen olduğunu fark etti.
VÜCUTLARINDA YANIKLAR OLUŞTU
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve polisler, göçmenleri sıkıştığı yerden kurtardı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan göçmenlerin vücutlarında yanıklar olduğu öğrenildi.
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