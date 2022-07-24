Edirne’de insanlık dışı olay! 2 göçmen otobüs motorunda yakalandı

Göçmenler yurt dışına gitmek için canlarını yok sayan her yolu deniyor.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Tur otobüsünün motoru ile dingil arasına gizlenen göçmenler, ölümden döndü. Bosna Hersek'e gitmek üzere İstanbul'dan hareket eden tur otobüsü Edirne'ye geldi.