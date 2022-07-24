24 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü

Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2022 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA