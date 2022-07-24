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Adana'dan 3 PKK şüphelisi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2022
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Adana’dan 3 PKK şüphelisi yakalandı

Adana'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ekipler, S.A. ve H.E.F'nin örgüt saflarında çekilmiş silahlı fotoğraflarını da ulaştı.

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