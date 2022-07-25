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Sinehane ve Lacivert dergi işbirliği ile düzenlenen senaryo yarışması başlıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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Sinehane ve Lacivert dergi işbirliği ile düzenlenen senaryo yarışması başlıyor

Bu yıl birincisi düzenlenecek olan Sinehane ve Lacivert dergi senaryo yarışması başladı. Öncelikle ilk senaryosunu yazacak senarist adaylarına maddi ve manevi destek sunmak için açılan yarışmada, birinci senaryoya 200 bin, ikinciye 150 bin, üçüncüye de 100 bin TL değerinde ödül verilecek. Ayrıca Sinehane, ilk üçe giren senaryoların prodüksiyonunu gerçekleştirerek yeni yetenekleri ve orijinal hikâyeleri sinema dünyamıza kazandırmayı amaçlıyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan senaryo yarışmasının sonraki yıllarda gelenekselleşmesi öngörülürken, yarışmanın ayrıca, senaristlerin kendi kişisel yolculuklarında da önemli bir misyon üstlenmesi bekleniyor.

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