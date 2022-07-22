Konya’da tüyler ürperten olay! Kimyasal saldırısına uğrayan Merve: Yüzüme attığı sıvı, kapının boyasını dahi eritmiş

'3 GÜN ÖNCE KORUMA KARARI İÇİN BAŞVURDUM'

Yüzüne atılan kimyasal sıvının evdeki demir kapının boyasını erittiğini belirten Küçüktekin, şunları söyledi:

''Sürekli barışmak istiyordu. Bu nedenden dolayı tehditlerde bulunuyordu. Son dönemlerde bunlar biraz daha arttı. Ölümle tehdit etmeye başladı. Hayatımı mahvedeceğini söyledi. Ben de bunun üzerine olaydan 3 gün öncesinde koruma kararı için başvurdum. Daha sonrasında olay günü işten geldim. Yarım saat sonra biri, ısrarla kapımı çaldı. 'Kim o' diye seslendim. Ses vermedi. Daha sonra tekrar seslendiğimde 'Su saatine bakacağız abla' dedi. Ben de '1 saniye' dedim. Su saatini açtım. Daha sonrasında da kapıyı açtım. Kapıyı açmamla yüzüme sıvıyı fırlatması bir oldu. O anda acı hissettim. Yürüdüm, kollarım yandı. Bir süre sonra çığlık attım ve komşular 112 çağırdı."