Konya’da tüyler ürperten olay! Kimyasal saldırısına uğrayan Merve: Yüzüme attığı sıvı, kapının boyasını dahi eritmiş
Konya'da, 26 yaşındaki eski nişanlısı Sabit Türk'ün 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırmasının akabinde yüzü ve vücuduna kimyasal madde fırlattığı 28 yaşındaki Merve Küçüktekin, şimdiye dek deri nakliyle beraber 4 defa bıçak altına yattı. Halen tedavisi süren genç kız, ''Kapıyı açar açmaz elindeki sıvıyı yüzüme doğru fırlattı. Sonradan öğrendim, yüzüme attığı sıvı, demir kapının boyasını dahi eritmiş. " şeklinde konuştu.
Olay, 19 Haziran'da Konya'nın Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta yaşandı. Merve Küçüktekin'in evine gelen, 1,5 sene önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, 'Su saatine bakacağız abla' diye kandırarak kapıyı açtırdı. Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e attı.
Hem yüzünde hem de vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ardından aracıyla kaçan Türk, İzmir'deki birliğine geri dönerken, Ilgın ilçesinde emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.
Türk, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
"MERVE'NİN YÜZÜNE DOĞRU FIRLATTIM"
Kimyasal maddeyi, aracını temizlemede kullandığını öne süren Sabit Türk, savcılıktaki ifadesinde, "Kendisine 'Aramızda yaşanmışlıklar var, gel barışalım' dedim. O da bana küfür ve hakaret etti. Ben de bunun üzerine çantamda bulunan sıvıyı, Merve'nin yüzüne doğru fırlattım. Bu esnada eliyle yüzünü tuttu. Panikle olay yerinden kaçtım. Aracıma binip İzmir'de bulunan birliğime doğru yola çıktım. Sırt çantamda bu sıvının bulunmasının nedeni arabamı temizlemek için kullanıyorum. Aracımın temizliği konusunda titizim. Sıvıyı çantama koymak istememin sebebi kıyafetlerime zarar vermemek içindir" dedi. Sabit Türk'ün, olaydan 1 günü önce, Merve Küçüktekin'in çalıştığı markete giderek, keşif yaptığı ortaya çıktı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde Türk'ün, Küçüktekin'in çalıştığı markete giderek gözlem yaptığı görüldü.
'4 KEZ AMELİYAT GEÇİRDİM HALA ACI ÇEKİYORUM'
Deri nakliyle birlikte 4 kez ameliyat olan ve yanık ünitesinde tedavisi devam eden Merve Küçüktekin, hala acı çektiğini belirtti. Eski sağlığına kavuşmak istediğini ifade eden Küçüktekin, "Vücudumda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşmuş. Hala da acı çekmeye devam ediyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çok zor günler geçiriyorum. Hem fiziksel hem de ruhen kötü durumdayım. 4 kez ameliyat geçirdim. 3 kez kazıma işlemi, bir de deri nakli oldum. Psikolojik olarak şu an iyi değilim. Bunu nasıl atlatırım hiç bilmiyorum" dedi.
'3 GÜN ÖNCE KORUMA KARARI İÇİN BAŞVURDUM'
Yüzüne atılan kimyasal sıvının evdeki demir kapının boyasını erittiğini belirten Küçüktekin, şunları söyledi:
''Sürekli barışmak istiyordu. Bu nedenden dolayı tehditlerde bulunuyordu. Son dönemlerde bunlar biraz daha arttı. Ölümle tehdit etmeye başladı. Hayatımı mahvedeceğini söyledi. Ben de bunun üzerine olaydan 3 gün öncesinde koruma kararı için başvurdum. Daha sonrasında olay günü işten geldim. Yarım saat sonra biri, ısrarla kapımı çaldı. 'Kim o' diye seslendim. Ses vermedi. Daha sonra tekrar seslendiğimde 'Su saatine bakacağız abla' dedi. Ben de '1 saniye' dedim. Su saatini açtım. Daha sonrasında da kapıyı açtım. Kapıyı açmamla yüzüme sıvıyı fırlatması bir oldu. O anda acı hissettim. Yürüdüm, kollarım yandı. Bir süre sonra çığlık attım ve komşular 112 çağırdı."
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