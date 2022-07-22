İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! 200 bin liralık gösterge panelini sahibinin gözünün önünde çaldılar

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇALMAYA DEVAM ETTİLER"

Hırsızların pişkinliklerine dikkat çeken Hacıhasanoğlu, "Hırsızların nasıl cesaret edip de bu işi yaptıklarını inanın ki anlayamıyorum. Biz onları görüp bağırdığımızda onlar sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler. Biz aşağı indiğimizde hırsızlardan biri arabamızdan çıktı ve sol kolunda hayalet gösterge ile beraber koşarak aracına bindi. Şahıslar o şekilde kaçtı. Biz polis ekiplerine haber verdik. Karakola geçip ifademizi verdik. Olay yeri inceleme gelerek çalışma yaptı. İnsanların malları kıymetli, bu olay hiç olmasaydı daha iyi olurdu tabi ama inşallah cezalandırılırlarsa maddi olmasa da manevi olarak zararımız karşılanır" diye konuştu.