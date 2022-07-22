İstanbul’da akılalmaz hırsızlık! 200 bin liralık gösterge panelini sahibinin gözünün önünde çaldılar
İstanbul’da hayalet gösterge paneli çalan 3 şahıs, araç sahibinin kendilerini görüp bağırmasına rağmen hırsızlığa devam etti. Gösterge panelini söküp çıkaran hırsızlar, araçlarına binerek kayıplara karışırken zararın 200 bin TL olduğu belirtildi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan olay, geçen Çarşamba gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 3 şahıs, hayalet gösterge paneli çalmak için araçları ile 34 HM 087 plakalı arabaya yanaştı. Aracın camını kırarak içeri girmeye çalışan hırsızların çıkardıkları sesi duyan araç sahibi Emre Hacıhasanoğlu, pencereden baktığında büyük bir şok yaşadı. Evde yaşayanların kendilerine bağırmasına rağmen gösterge panelini sökmeye devam eden hırsızlar, diğer vatandaşların aşağı indiklerini görünce kaçmaya başladı. Şahıslardan ikisi araçlarıyla giderken otomobilden çıkardığı gösterge paneli ile birlikte koşan üçüncü hırsız da aynı arabaya binerek kayıplara karıştı. Olay sonrası yapılan hırsızlık, emniyet güçlerine bildirilirken olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek çalışmalar yaptı. Hırsızlık sonrası ortaya çıkan zararın 200 bin TL civarında olduğu öğrenilirken olay ile ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
"BİZİM ŞU AN 200 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"
Yaşanan olay ile ilgili konuşan araç sahibi Emre Hacıhasanoğlu, "Gece saat 02.15 sıralarında evde otururken çatırtı ve cam sesleri duyduk. Ne olduğunu öğrenmek için camdan baktık. Hırsızların, araçları ile arabamıza yanaştıklarını gördük. Biz de hırsızlara bağırmaya başladık ve hırsızlar kaçmaya başladı. Aşağı indiğimizde cam parçasını kesip atmışlardı. Aracımızdan hayalet ekranı çalmışlar. Bizim şu an 200 bin lira zararımız var" dedi.
"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇALMAYA DEVAM ETTİLER"
Hırsızların pişkinliklerine dikkat çeken Hacıhasanoğlu, "Hırsızların nasıl cesaret edip de bu işi yaptıklarını inanın ki anlayamıyorum. Biz onları görüp bağırdığımızda onlar sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler. Biz aşağı indiğimizde hırsızlardan biri arabamızdan çıktı ve sol kolunda hayalet gösterge ile beraber koşarak aracına bindi. Şahıslar o şekilde kaçtı. Biz polis ekiplerine haber verdik. Karakola geçip ifademizi verdik. Olay yeri inceleme gelerek çalışma yaptı. İnsanların malları kıymetli, bu olay hiç olmasaydı daha iyi olurdu tabi ama inşallah cezalandırılırlarsa maddi olmasa da manevi olarak zararımız karşılanır" diye konuştu.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Yaşanan hırsızlık anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların kendilerine bağırılmasına rağmen gösterge panelini sökmeye devam ettiği, vatandaşların dışarı çıktığını gördüklerinde ise çaldıkları gösterge paneli ile birlikte araçlarına binerek kaçtıkları görüldü.
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