Tekirdağ’da şoke eden olay! Dedikodu tartışması sebebiyle öfkesinden deliye döndü komşusunu bıçakladı
YAŞAM İHA
Tekirdağ’da dedikodu yaptığı iddiası sebebiyle tehditler savuran şahıs, komşusunu iki yerinden bıçakladı. Saldırgan, olayı gerçekleştirdiği suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı.
Tekirdağ'da yaşanan olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babasına huzursuzluk veren B.S. ile komşusu K.G. arasında dedikodu tartışması yaşandı. Öfkesinden deliye dönen B.S. bıçakla saldırdığı komşusu K.G.'yi iki yerinden bıçakladı.
Yaralanan K.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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