Tekirdağ’da şoke eden olay! Dedikodu tartışması sebebiyle öfkesinden deliye döndü komşusunu bıçakladı

Tekirdağ'da yaşanan olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babasına huzursuzluk veren B.S. ile komşusu K.G. arasında dedikodu tartışması yaşandı. Öfkesinden deliye dönen B.S. bıçakla saldırdığı komşusu K.G.'yi iki yerinden bıçakladı.