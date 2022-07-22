Çağla Alara Pınarcı konserde ölmüştü! Sırra kadem basan arkadaşı ortaya çıktı: Neden öldüğünü bilmiyorum

KONSERDE FENALAŞTI

İddiaya göre geçen Cumartesi günü Harbiye'de bulunan Küçükçiftlik Park'ta yapılan bir konsere katıldılar. Ancak yine iddiaya göre saatler 21:45'i gösterdiğinde Çağla Pınarcı bir anda fenalaştı ve baygınlık geçirdi. Arkadaşı hemen 112 acili arayıp yardım istedi.