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Afyonkarahisar’da rahatsız ettiği iddiasıyla çağırdıkları şahsı öldüren evli çift tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Afyonkarahisar’da rahatsız ettiği iddiasıyla çağırdıkları şahsı öldüren evli çift tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 43 yaşındaki Ramazan Ordu'yu, sosyal medya üzerinden rahatsız ettiği iddiasıyla tartışıp çağırdıkları evde sopa ile döverek öldüren 35 yaşındaki T.Ö. (35) ile 35 yaşındaki kocası S.Ö. tutuklandı. Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K. da serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bağlı Dipevler köyü köprüsü yolunda geçen gün saat 09.00 sularında bir şahsın yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya ihbar etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin Ramazan Ordu'ya ait olduğu saptandı.

CESEDİ YOL KENARINA ATIP KAÇMIŞLAR!

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, otomobille gelen biri kadın 2 kişinin Ramazan Ordu'nun cesedini yol kenarına atıp, uzaklaştığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin T.Ö. ve kocası S.Ö. olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

2 şüpheli, Dipevler köyünde gözaltına aldı. Çift, ifadelerinde Ramazan Ordu'yu sopayla döverek öldürdüklerini itiraf etti.

ARKADAŞI GETİRMİŞ

T.Ö.'nün, Ramazan Ordu'nun kendisini sosyal medya ve cep telefonundan rahatsız ettiğini kocası S.Ö.'ye anlattığı, bunun üzerine çiftin plan yaparak Ramazan Ordu'yu eve davet ettikleri ortaya çıktı. Çiftin, 19 Temmuz günü eve gelen Ordu'yu sopayla döverek öldürdükleri saptandı. Jandarma, Ramazan Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K.'yi de gözaltına aldı.

EVLİ ÇİFT TUTUKLANDI

T.Ö. ile kocası S.Ö. ve V.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.Ö. ve kocası S.Ö. tutuklanarak, Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi. V.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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