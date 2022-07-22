Afyonkarahisar’da rahatsız ettiği iddiasıyla çağırdıkları şahsı öldüren evli çift tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 43 yaşındaki Ramazan Ordu'yu, sosyal medya üzerinden rahatsız ettiği iddiasıyla tartışıp çağırdıkları evde sopa ile döverek öldüren 35 yaşındaki T.Ö. (35) ile 35 yaşındaki kocası S.Ö. tutuklandı. Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K. da serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bağlı Dipevler köyü köprüsü yolunda geçen gün saat 09.00 sularında bir şahsın yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya ihbar etti.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin Ramazan Ordu'ya ait olduğu saptandı.
CESEDİ YOL KENARINA ATIP KAÇMIŞLAR!
Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, otomobille gelen biri kadın 2 kişinin Ramazan Ordu'nun cesedini yol kenarına atıp, uzaklaştığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin T.Ö. ve kocası S.Ö. olduğunu tespit etti.
GÖZALTINA ALINDILAR
2 şüpheli, Dipevler köyünde gözaltına aldı. Çift, ifadelerinde Ramazan Ordu'yu sopayla döverek öldürdüklerini itiraf etti.
ARKADAŞI GETİRMİŞ
T.Ö.'nün, Ramazan Ordu'nun kendisini sosyal medya ve cep telefonundan rahatsız ettiğini kocası S.Ö.'ye anlattığı, bunun üzerine çiftin plan yaparak Ramazan Ordu'yu eve davet ettikleri ortaya çıktı. Çiftin, 19 Temmuz günü eve gelen Ordu'yu sopayla döverek öldürdükleri saptandı. Jandarma, Ramazan Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K.'yi de gözaltına aldı.
EVLİ ÇİFT TUTUKLANDI
T.Ö. ile kocası S.Ö. ve V.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.Ö. ve kocası S.Ö. tutuklanarak, Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi. V.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?
- 17 Temmuz bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları tarihi
- YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması tıkla öğren!
- EYT sorunu çözülüyor! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?
- Bekçilik sınav soruları ve cevapları burada! 2022 1. dönem bekçilik yazılı sınavı A ve B kitapçığı soruları ve cevap anahtarı
- İl dışı atama başvuruları başladı mı? MEB 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atamaları ne zaman? Başvuru şartları...
- Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...
- Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 2022 PMYO taban puanı kaç? 2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman?
- meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri sorgulama ekranı!
- Altın fiyatlarında çalkantı yaşanıyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?