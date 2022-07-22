Afyonkarahisar’da rahatsız ettiği iddiasıyla çağırdıkları şahsı öldüren evli çift tutuklandı

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin Ramazan Ordu'ya ait olduğu saptandı.

CESEDİ YOL KENARINA ATIP KAÇMIŞLAR!

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, otomobille gelen biri kadın 2 kişinin Ramazan Ordu'nun cesedini yol kenarına atıp, uzaklaştığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin T.Ö. ve kocası S.Ö. olduğunu tespit etti.