Aydın’da korkutan kaza! Yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı

Kazada minibüs şoförü Halil Songur ile 9 yolcusu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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