Aydın’da korkutan kaza! Yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı
YAŞAM DHA
Aydın'da bir yolcu minibüsü kargo taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Kazada aralarında minibüs şoförünün de bulunduğu yaralı 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Aydın'da yaşanan kaza, saat 12.00 sularında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Söke'den Didim yönüne giden Halil Songur'un kullandığı 35 AYS 617 plakalı yolcu minibüsü, aynı yöne giden Ali Özevcimen idaresindeki 35 NZ 609 plakalı kargo kamyonetine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüs şoförü Halil Songur ile 9 yolcusu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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