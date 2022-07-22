22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aydın’da korkutan kaza! Yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı

Aydın’da korkutan kaza! Yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
ABONE OL
Aydın’da korkutan kaza! Yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı

Aydın'da bir yolcu minibüsü kargo taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Kazada aralarında minibüs şoförünün de bulunduğu yaralı 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da yaşanan kaza, saat 12.00 sularında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Söke'den Didim yönüne giden Halil Songur'un kullandığı 35 AYS 617 plakalı yolcu minibüsü, aynı yöne giden Ali Özevcimen idaresindeki 35 NZ 609 plakalı kargo kamyonetine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs şoförü Halil Songur ile 9 yolcusu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA