Çağla Alara Pınarcı’nın sır ölümü! Erkek arkadaşı ambulans çağırıp ortadan kayboldu

ÇAĞLA KONSERDE YERE YIĞILDI

İddiaya göre geçen Cumartesi günü Harbiye'de bulunan Küçükçiftlik Park'ta yapılan bir konsere katıldılar. Ancak yine iddiaya göre saatler 21:45'i gösterdiğinde Çağla Pınarcı bir anda fenalaştı ve baygınlık geçirdi.