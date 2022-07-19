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Çağla Alara Pınarcı’nın sır ölümü! Erkek arkadaşı ambulans çağırıp ortadan kayboldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Çağla Alara Pınarcı’nın sır ölümü! Erkek arkadaşı ambulans çağırıp ortadan kayboldu

Hatay'dan arkadaşı ile beraber İstanbul'a bayram tatiline gelen 24 yaşındaki Çağla Alara Pınarcı esrarengiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Genç kızı hastaneye getirdikten sonra hayatını kaybettiğini öğrenen ve ortadan kaybolan arkadaşı Mehmet Ö.B. de emniyet güçlerince aranıyor. Çağla'nın kesin ölüm sebebi yapılan incelemelerin akabinde ortaya çıkacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikamet eden ve üniversite öğrencisi olan 24 yaşındaki Çağla Alara Pınarcı, bir erkek arkadaşı ile bayram tatilinde İstanbul'a dolaşmaya geldi. Arkadaşı Mehmet Ö.B. ile İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini dolaşıp akşamları da eğlence mekanlarına gittiler.

ÇAĞLA KONSERDE YERE YIĞILDI

İddiaya göre geçen Cumartesi günü Harbiye'de bulunan Küçükçiftlik Park'ta yapılan bir konsere katıldılar. Ancak yine iddiaya göre saatler 21:45'i gösterdiğinde Çağla Pınarcı bir anda fenalaştı ve baygınlık geçirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arkadaşı hemen 112 acili arayıp yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Pınarcı yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Arkadaşı için ambulans çağıran ve peşlerinden hastaneye kadar gelen Mehmet Ö.B. ise Çağla'nın ölüm haberini aldıktan sonra hastaneden çıkıp ortadan kayboldu.

BİRLİKTE GELDİĞİ ARKADAŞI ARANIYOR

Polis ekipleri şüpheli ölümün ardından hemen harekete geçip Çağla'nın parkta baygınlık geçirdiği yerde incelemelerde bulundu. Aynı zaman da hastaneden çıkıp ortadan kaybolan Mehmet Ö.B.'yi de aramaya başladı.

ÇAĞLA NEDEN ÖLDÜ?

Çağla'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin ulaştığı Çağla'nın ailesi, Hatay İskenderun'da yaşadıklarını, kızlarının erkek arkadaşıyla gezmek için İstanbul'a gittiğini söyledi. Çağla'nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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