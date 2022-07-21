Konya’da öldürülen Dr. Karakaya’ya ’şehit’ unvanı verildi! Mesai arkadaşının söyledikleri sağlık çalışanlarını hüzne boğdu

ADI YAŞATILACAK

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya için 'şehit' unvanı verildiğini belirterek, şunları söyledi:

''Şehidimizin ailesi artık yüce devletimize emanet. Ekrem kardeşimize devletimiz 'şehit' unvanı verdi. Bundan sonra eşi ve kıymetli evlatları şehit yakını olarak devletimizin ve milletimizin şemsiyesi altında ömür boyu korunacaklar"

Şehit Karakaya'nın adının Konya'da bazı sağlık tesislerine ve caddelere verilerek yaşatılacağını da belirten Koç, "Şehidimizin adını yaşatma adına devlet büyüklerimiz gerekenleri yapıyorlar. Rabbim bu acıları bir daha yaşatmasın" dedi.