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Son dakika: 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Son dakika: 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Polis meslek yüksekokullarına (PMYO) 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için 500'ü kadın, 2 bini erkek olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak. Adaylar, 25 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifrelerini girerek başvuru yapabilecek.

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