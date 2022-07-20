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Son dakika: Bolu’daki 6 çocukta görülen kanlı ishal ve böbrek yetmezliği hakkında flaş açıklama! 5'inin diyaliz ihtiyacı oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Son dakika: Bolu’daki 6 çocukta görülen kanlı ishal ve böbrek yetmezliği hakkında flaş açıklama! 5’inin diyaliz ihtiyacı oldu

Son dakika haberleri... Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Bolu’daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başhekim Prof. Dr. Kendirli, "3 hasta yoğun bakımda, 3 hasta Çocuk Nefroloji Servisinde izlenmektedir. Hastalardan 5'inin diyaliz ihtiyacı olmuştur." dedi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Nefroloji Servislerinde Bolu'daki kanlı ishal ve bu ishalle ilişkili böbrek yetmezliği tablosu ile başvuran 6 hasta izlenmektedir. 3 hasta yoğun bakımda, 3 hasta Çocuk Nefroloji Servisinde izlenmektedir. Hastalardan 5'inin diyaliz ihtiyacı olmuştur." açıklamasında bulundu.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Köyün içme suyu deposundan numuneler alındı.

Örnekler Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi. Numunelerin incelemesi sürüyor.

Sağlık Bakanlığı da inceleme başlatarak bir uzman heyeti kente gönderdi. Ekip hastalığa neyin sebep olduğunu araştırıyor. Depoya kurban atıkları karıştığı iddia edilmişti. Ancak ilk incelemelerde depoda kurban atığı tespit edilmedi.

Araştırılan diğer ihtimal ise sel sularının içme suyu şebekesine karışışmış olmadı. İncelemelerin bu hafta tamamlanması bekleniyor.

İçme suyundan zehirlendiler İÇME SUYUNDAN ZEHİRLENDİLER
Zehirlenen 3 çocuk yoğun bakımda ZEHİRLENEN 3 ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

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