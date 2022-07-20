Son dakika: Bolu’daki 6 çocukta görülen kanlı ishal ve böbrek yetmezliği hakkında flaş açıklama! 5’inin diyaliz ihtiyacı oldu

Sağlık Bakanlığı da inceleme başlatarak bir uzman heyeti kente gönderdi. Ekip hastalığa neyin sebep olduğunu araştırıyor. Depoya kurban atıkları karıştığı iddia edilmişti. Ancak ilk incelemelerde depoda kurban atığı tespit edilmedi.

Araştırılan diğer ihtimal ise sel sularının içme suyu şebekesine karışışmış olmadı. İncelemelerin bu hafta tamamlanması bekleniyor.