20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Bolu’da 52 kişi içme suyundan zehirlendi! Sağlık durumları nasıl?
Bolu'nun Yuva köyünde, aralarında çocukların da olduğu 52 kişi içme suyundan zehirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Köyün içme suyundan alınan numune incelenmesi için Ankara'ya gönderildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.