Mersin Valiliği duyurdu: İkaz alarm ve siren test edilecek, paniğe kapılmayın

Mersin Valiliği tarafından yapılan duyuruda, şehir genelinde kurulumu tamamlanan ikaz, alarm ve siren sistemleri üzerinden, kurulan sistemleri denemek maksadıyla, 'düşman hava saldırıları, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler ile afet ve acil durumlara ilişkin haberler' ile ilgili 30 Ağustos tarihine kadar, yerel ve genel olarak muhtelif zamanlarda, sirenler çaldırılarak ve sesli anonslar şeklinde çoğunlukla düşük ses şiddetinde test çalışmaları gerçekleştirileceği belirtildi. 'PANİĞE KAPILMAYIN' Ayrıca cep telefonlarına kısa mesaj, AFAD mobil uygulaması ve sosyal medyadan da test ve deneme duyuruları yapılacağı kaydedilen açıklamada, 'Halkımızın, belirtilen tarihler arasında ikaz alarm ve siren sistemleri üzerinden gelecek siren sesleri, sesli anons, kısa mesaj gibi duyurular yapıldığında, bahse konu uygulamalar deneme mahiyetinde olduğundan paniğe kapılmamaları önemle duyurulur' denildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN