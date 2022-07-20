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Mersin Valiliği duyurdu: İkaz alarm ve siren test edilecek, paniğe kapılmayın

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Mersin Valiliği duyurdu: İkaz alarm ve siren test edilecek, paniğe kapılmayın

Mersin'de kurulumu bitirilen ikaz, alarm ile siren sistemleri üzerinde denemek için test çalışması yapılacağı belirtildi. Bahse konu olan uygulamalar sebebiyle vatandaşların telaş yapmamaları istendi.

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