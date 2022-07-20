Bağcılar'da bulunan ceset kayıp Pınar Damar’a ait çıktı
YAŞAM DHA
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde ağaçlık alanda bulunan cansız bedenin kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Pınar Damar'a ait olduğu tespit edildi. Damar'ın ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarı verdiği ortaya çıktı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi'nde geçen akşam saat 19.00 sularında, ağaçlık alanda hareketsiz yatan kadın olduğunu gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti.
İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin bulunması için adli tıp kurumuna kaldırılırken polis ise konuyla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan araştırmalarda cesedin, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için kayıp ihbarında bulunduğu Pınar Damar'a ait olduğu öğrenildi.
Yakınları Pınar Damar'ın cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi.
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