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İstanbul’da şoke eden olay! Borcunu ödemek istemeyen şahıs 4’üncü kattan atlayarak kaçmaya çalıştı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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İstanbul’da şoke eden olay! Borcunu ödemek istemeyen şahıs 4’üncü kattan atlayarak kaçmaya çalıştı

İstanbul’da yabancı uyruklu şahısların para kavgası feci bitti. Borcunu ödemek istemeyen şahıs, 4’üncü kattan paralarla atlayıp kaçmak istedi. Vücudunda kırıklar oluşan kişi ağır yaralandı. Arkadaşları ise paraları alıp kayıplara karıştı. Hareketsiz bir şekilde beton zeminde kalan şahıs ise çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım istedi.

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olay, İstiklal Mahallesi'nde akşamüzeri meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan yabancı uyruklu şahıslar, 4'üncü kattaki bir apartman dairesinde buluştu. Borçlu şahısla alacaklı şahıslar miktar konusunda anlaşamadı. Aralarında kısa süreli tartışma yaşanırken, borçlu şahıs yanındaki bir miktar para ile 4'üncü kattan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Yere sert düşen şahsın vücudunda kırıklar oluştu. Arkadaşlarının düştüğü gören şahıslar, aşağıya inip poşet içindeki parayı alarak olay yerinden uzaklaştılar. Hareketsiz bir şekilde beton zeminde kalan şahıs ise çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım istedi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla ambulansa bindirilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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