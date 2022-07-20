İstanbul’da şoke eden olay! Borcunu ödemek istemeyen şahıs 4’üncü kattan atlayarak kaçmaya çalıştı

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olay, İstiklal Mahallesi'nde akşamüzeri meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan yabancı uyruklu şahıslar, 4'üncü kattaki bir apartman dairesinde buluştu. Borçlu şahısla alacaklı şahıslar miktar konusunda anlaşamadı. Aralarında kısa süreli tartışma yaşanırken, borçlu şahıs yanındaki bir miktar para ile 4'üncü kattan atlayarak kaçmaya çalıştı.