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Bursa’da görenleri hayran bırakan konvoy! Antika araçlarla dünya evine girdiler

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Bursa’da görenleri hayran bırakan konvoy! Antika araçlarla dünya evine girdiler

Bursa'da klasik oto sevdalısı çift, düğünlerinde klasik otomobillerle konvoy yaptı. Konvoyu görenler ise hayranlıklarını gizleyemedi. Mutlu gününü antika araçlarla renklendiren Özay Balkan, “Uzun süredir antika araçlara ilgim vardı. Farklılıkları seviyorum.” dedi.

Bursa'da klasik otomobil sevdalısı Özay-Sümeyra Balkan çifti, düğününde antika otomobillerden oluşan konvoy yaptı.

Amerika'dan getirilen 1959 model Cadillac, 1959 Plymouth ve 1955 model Chevrolet otomobiller, dünya evine giren Özay ve Sümeyra Balkan çifti tarafından kiralandı.

Düğün aracı olarak kiralanan 3 antika araçla gelin ve damadın aileleri de şehir turu attı.

Gelin alma merasiminden sonra Bursa caddelerinde klasik otomobillerden oluşan konvoyunu görenler ise gözünü araçlardan alamadı.

Mutlu gününü antika araçlarla renklendiren Özay Balkan, "Uzun süredir antika araçlara ilgim vardı. Farklılıkları seviyorum. Bunun da bizim için ayrı bir anı olması gerektiğini düşünüyordum. Antika araçları kiralamak eşimle ikimizin düşündüğü ortak bir fikirdi. Bundan dolayı böyle bir karar aldık" diye konuştu.

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