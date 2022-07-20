Ayrıldığı dini nikahlı eşinin otomobiline bomba yerleştirdi! Çorum'daki olayın ayrıntıları şaşkına çevirdi: Şans eseri...
Çorum'da dini nikahla birlikte yaşayıp, ardından da ayrıldığı 56 yaşındaki Hatun Demir'in aracının altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiası ile tutuklanan 45 yaşındaki Kadir Karadağ ve yardım ettiği iddia edilen 46 yaşındaki Şükrü Gül için iki farklı suçtan 23'er seneye kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede; düzeneğin patlayıcı özelliğine sahip olduğu ve öldürmeye elverişli el yapımı olduğu belirtildi. Boru tipli, basınç ile parça tesirli bomba düzeneğinin aracın hareketine duyarlı tasarlandığı ifade edildi. Bomba düzeneğine bağlı misina telinin kopmasıyla da patlamanın olmadığı belirtildi.
Olay, 7 Ocak'ta Ulukavak Mahallesi, Sakarya 3'üncü Sokak'ta yaşandı. Park halinde olan 19 AAB 163 plakalı aracının altına düzenek yerleştirildiğini gören Hatun Demir, durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri gönderildi. İncelemede, araçta bomba düzeneği yerleştirildiği belirlendi. Etrafta güvenlik tedbiri alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bomba imha uzmanlarınca bomba düzeneği güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta da hasar oluştu. İncelemede, bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar incelenme için polis merkezine götürüldü. Hatun Demir'in de şikayeti ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
TUTUKLANDI
Bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen Hatun Demir'in dini nikahla birlikte yaşayıp, ayrıldığı Kadir Karadağ ile kendisine yardım eden Şükrü Gül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kadir Karadağ ile Şükrü Gül hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından 23'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
EYLEM TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI
İddianame ile birlikte olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Kapsamlı olay yeri inceleme tutanağı ile kriminal inceleme raporuna göre iddianamede; düzeneğin patlayıcı özelliği taşıdığı ve öldürmeye elverişli el yapımı olduğu kaydedildi. Boru tipli, basınç ve parça tesirli bomba düzeneğinin aracın hareketine duyarlı tasarlandığı belirtildi. Bomba düzeneğine bağlı misina telinin kopması sonucu ise patlamanın yaşanmadığı bildirildi. İddianamede; düzeneğin aracın şoför mahallinin altına yerleştirildiği, ancak misinanın kopmasıyla pil bloğu ile teması sağlayacak iletkenin harekete geçememesi sonucu eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı da kaydedildi.
'BOMBAYI KESİNLİKLE BEN KOYMADIM'
Hakkında ayrıca 'tehdit', 'yaralama', huzur ve sükunu bozma' suçlarından da birçok kaydı bulunan Kadir Karadağ'ın, savcılık savunmasında "Beni Hatun Demir'in oğlu telefonla aradı ve araca bomba konulmuş olduğunu söyledi. Benim bu bombayla herhangi bir şekilde alakam yoktur. Benim bunu temin etmem mümkün değildir. Bombayı kesinlikle ben koymadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.
TAKİP CİHAZI SANDI, MEĞER BOMBAYMIŞ!
Suçlamaları kabul etmeyen Şükrü Gül de "Kesinlikle araca bomba yerleştirmedim, bomba yapmadım, Kadir'e de herhangi bir şekilde yardım etmedim. İnternet üzerinden veya herhangi bir yerden bomba yapımında kullanılabilecek bir malzeme satın almadım" diyerek kendini savundu.
"BENİ ARAYARAK, TEHDİTTE BULUNDU"
Müşteki sıfatıyla ifade veren Hatun Demir ise "Daha öncelerde de Kadir Karadağ, aracıma takip cihazı taktırdığından şüphelendim. Hemen polisi aradım. Ekipler geldikten sonra cismin, bomba olduğunu öğrendim. Bu cismi aracıma Kadir Karadağ'ın yerleştirdiğini düşünmekteyim. Çünkü şahıs en son yakın zamanda beni arayarak, tehditte bulundu" ifadelerinde kullandı.
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