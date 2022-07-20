Ayrıldığı dini nikahlı eşinin otomobiline bomba yerleştirdi! Çorum’daki olayın ayrıntıları şaşkına çevirdi: Şans eseri...

'BOMBAYI KESİNLİKLE BEN KOYMADIM'



Hakkında ayrıca 'tehdit', 'yaralama', huzur ve sükunu bozma' suçlarından da birçok kaydı bulunan Kadir Karadağ'ın, savcılık savunmasında "Beni Hatun Demir'in oğlu telefonla aradı ve araca bomba konulmuş olduğunu söyledi. Benim bu bombayla herhangi bir şekilde alakam yoktur. Benim bunu temin etmem mümkün değildir. Bombayı kesinlikle ben koymadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.