Gaziantep’te dehşete düşüren olay! Tüfekle intiharda kan donduran cinayet iddiası

"BİR METRELİK SİLAHLA İNSAN NASIL İNTİHAR EDER?"

Abla Esra Kaplan ise kardeşinin iki arkadaşı tarafından evden zorla götürüldüğünü iddia etti. Kardeşinin evden gitmeye gönüllü olmadığını aktaran Kaplan, "Kardeşimi götürmelerinden bir saat sonra şüphelendiğimiz arkadaşının annesi bizim gelini arayıp 'Gelin kardeşinizin ölüsünü alın' diyor. Bize 'Oğlunuz kafasına sıktı öldü' dediler. Ancak bizim oğlumuz kafasına sıkmadı. Bizim oğlumuzu arkadaşı öldürdü. Oradan da kaçarak gitti. Bunu bütün komşular gördü. Kardeşim normalde böyle bir şey yapacak insan değil. Boyun bölgesinden bir metre silahtan insan kendi kendine sıkıp da öldüremez. Bir metrelik silahla insan nasıl intihar eder? Kafasına ve yüzüne sıkmamış. Tam ense bölümünden nasıl sıkmış. Biz adalet istiyoruz. Kimse pompalı tüfekle kendi kendini öldüremez. Benim kardeşimi öldürüp üstünü kapattılar. Bu olay araştırılsın. Gerçek ortaya çıkarılsın" diye konuştu.