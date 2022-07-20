Kastamonu’da silah sesine koşan mahalleli sokak ortasında kadın cesedi buldu

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cemile Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Cemile Akman'ın cenazesi, otopsi incelemesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.