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Kastamonu’da silah sesine koşan mahalleli sokak ortasında kadın cesedi buldu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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Kastamonu’da silah sesine koşan mahalleli sokak ortasında kadın cesedi buldu

Kastamonu Taşköprü’de bir kadının cesedi, duyulan silah sesi üzerine dışarı çıkan bölge sakinleri tarafından sokak ortasında bulundu. Emniyet güçleri olaya ilişkin incelemelerine devam ediyor.

Olay, gece sularında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Pulcular Mahallesi Saim Tokatlı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Cemile Akman adlı kadın, cadde ortasında tabancayla vurularak öldü.

SİLAH SESİNE KOŞTULAR

Silah sesini duyarak caddeye çıkan vatandaşlar, Akman'ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cemile Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Cemile Akman'ın cenazesi, otopsi incelemesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İNTİHAR ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği tespit edilen Cemile Akman'ın, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendiriliyor. Öte yandan, Cemile Akman'ın evli olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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