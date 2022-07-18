Üsküdar’da asırlık ağaç aracın üzerine devrildi

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ SESİYLE UYANDIM"

Mahalle sakini Berker Can "Sabah saatlerinde büyük bir gürültü sesiyle uyandım. Sokağa geldim ki ağaç devrilmiş. Benim de aracım da buradaydı. Benim aracım zarar görmemiş. Önde başka bir araç vardı, o zarar görmüş. Onun dışında pek bir hasar yok. Yaralı ve can kaybı yok. Maddi bir hasar var." dedi.