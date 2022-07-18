Üsküdar’da asırlık ağaç aracın üzerine devrildi
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde camii bahçesindeki asırlık ağaç kökünden koparak camii duvarının üzerinden yola devrildi. Yoldaki bir araç devrilen ağacın altında ezildi. Olayın sabah sularında yaşanması muhtemel bir faciayı önledi. Elektrik direği ve bir binanın giriş kapısı da devrilen ağaç sebebiyle zarar gördü.
Saat 06.00 sularında Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Ramazanoğlu Sokak üzerindeki Doğancılar Çakırcı Hasan Paşa Camii bahçesinde bulunan asırlık ağaç kökünden koparak cami duvarının üzerinden yolda park halindeki aracın üzerine devrildi.
Ramazanoğlu sokak üzerinde meydana gelen olayda 1 otomobilde maddi hasar oluştu.
Elektrik direğini koparan asırlık ağaç bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosuna zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YOL 2 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
Ekiplerin kopan elektrik direğindeki elektriği kesmesinin ardından itfaiye erleri motorlu testere ile ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı.
Devrilen ağacın yoldan kaldırılması yaklaşık 2 saati bulurken trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.
"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ SESİYLE UYANDIM"
Mahalle sakini Berker Can "Sabah saatlerinde büyük bir gürültü sesiyle uyandım. Sokağa geldim ki ağaç devrilmiş. Benim de aracım da buradaydı. Benim aracım zarar görmemiş. Önde başka bir araç vardı, o zarar görmüş. Onun dışında pek bir hasar yok. Yaralı ve can kaybı yok. Maddi bir hasar var." dedi.
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