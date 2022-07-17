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Yok böyle şanssızlık! 2 saat önce aldığı otomobile kamyon çarptı!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.07.2022
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Yok böyle şanssızlık! 2 saat önce aldığı otomobile kamyon çarptı!

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu’nda şoförünün 2 saat önce satın aldığı otomobile arkadan gelen kamyon çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilde büyük maddi hasar oluştu.

Kaza, Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde saat 13.00 sularında gerçekleşti.

DAHA 2 SAAT ÖNCE ALMIŞTI…

İddiaya göre, Honda marka 35 CMU 12 plakalı aracın sürücüsü M.E., 2 saat önce aldığı araçla seyir halindeyken aracının hararet yapmasıyla otomobilini emniyet şeridine çekti.

DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

O esnada arkadan gelen 33 UK 944 plakalı E.A. kontrolündeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobile arkadan çarptı.

2 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü M.E. ve araçta bulunan H.E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Polis kazayla ilgili çalışma başlatırken, kazaya karışan otomobilde büyük maddi hasar oluştu.

2 saat önce aldığı araba bu hale geldi 2 SAAT ÖNCE ALDIĞI ARABA BU HALE GELDİ

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