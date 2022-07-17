Yok böyle şanssızlık! 2 saat önce aldığı otomobile kamyon çarptı!

2 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü M.E. ve araçta bulunan H.E. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.