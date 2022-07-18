İstanbul’da korku dolu anlar! Sahilde ceset bulundu
YAŞAM DHA
İstanbul’da sahilde ceset bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede isminin İlhami Genç olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Genç’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İstanbul'un ilçesi Sarıyer'de bulunan Kısırkaya Sahili'nde dün saat 13.00 sularında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 acil hattına bildirdi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede isminin İlhami Genç olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekibi cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı.
İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cenazeyi çekerek çıkardı.
İlhami Genç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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