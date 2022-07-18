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Son dakika: Burç Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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Son dakika: Burç Ormanları’nda çıkan yangının kontrol altına alındı

Son dakika haberleri... Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Gül yaptığı açıklamada, "Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'te hayvanat bahçesinin de içinde bulunduğu Burç Ormanları'nda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için kısa sürede müdahaleye başlandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Burç Ormanları'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Gaziantep Burç Ormanlarında yaklaşık bir saat önce başlayan yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının sebebi araştırılmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin de içinde olduğu Burç Ormanları'nda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep Üniversitesi'ne de yakın olan bölgede söndürme çalışması sürdürülüyor.

Gaziantep’te orman yangını GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI

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