Ordu’da minibüs aydınlatma direğine çarptı! 1 ölü, 3 yaralı
YAŞAM DHA
Ordu’nun Gülyalı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 57 yaşındaki şoför Osman Abanoz yaşamını yitirdi, 3 şahıs yaralandı. Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaza, geçen akşam sularında Turnasuyu Mahallesi'nde gerçekleşti.
MİNİBÜS AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI
Altınordu ilçesine giden Osman Abanoz idaresindeki 52 AL 783 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
1 ÖLÜ
Kazada boynu kırılan Abanoz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüsteki yolcular Neziye Abanoz (50), Muammer Didin (63) ve Ercan Didin (38) de yaralandı. İlk müdahale sonrası yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VE BAŞLADI! TOKİ ucuz konut başvuruları nasıl yapılır? 2022 TOKİ 2+1 ve 3+1 ucuz konut fiyatları ve başvuru şartları
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu FB maçı hangi kanalda?
- 450-550-600 TL destek veriliyor! Aile Destek Programı paraları ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvuru linki!
- EYT'de yeni formül ortaya çıktı! Kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilir! EYT son durum nedir? 2022'de çıkacak mı?
- KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi
- Yerleştirme puanı nedir? 2022 YKS TYT AYT yerleştirme puanı ile taban puanı aynı mı? Üniversite sınavı puan hesaplama...
- YKS'de iptal edilen soru var mı? ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 TYT AYT YDT iptal edilen soru oldu mu?
- Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB 2022 uzman ve başöğretmenlik eğitim programı takvimi
- Akaryakıt indirimi son dakika: Benzine indirim ne zaman? 18 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
- YKS 150, 190, 194, 251, 263 puanla nereye girebilirim? 2022 TYT 278 puanla hangi üniversiteye girebilirim?
- TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri?
- YKS TYT 220, 230, 240, 250 puanla nereye girebilirim? 2022 YKS puanıyla hangi üniversiteye girebilirim?