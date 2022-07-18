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Ordu’da minibüs aydınlatma direğine çarptı! 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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Ordu’da minibüs aydınlatma direğine çarptı! 1 ölü, 3 yaralı

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 57 yaşındaki şoför Osman Abanoz yaşamını yitirdi, 3 şahıs yaralandı. Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaza, geçen akşam sularında Turnasuyu Mahallesi'nde gerçekleşti.

MİNİBÜS AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Altınordu ilçesine giden Osman Abanoz idaresindeki 52 AL 783 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

1 ÖLÜ

Kazada boynu kırılan Abanoz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüsteki yolcular Neziye Abanoz (50), Muammer Didin (63) ve Ercan Didin (38) de yaralandı. İlk müdahale sonrası yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı.

YARALILAR SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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