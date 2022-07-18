Ordu’da minibüs aydınlatma direğine çarptı! 1 ölü, 3 yaralı

1 ÖLÜ

Kazada boynu kırılan Abanoz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Minibüsteki yolcular Neziye Abanoz (50), Muammer Didin (63) ve Ercan Didin (38) de yaralandı. İlk müdahale sonrası yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı.