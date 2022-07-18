Samsun’da denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Samsun'da denizde henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belli olacağı ifade edildi.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Golf Kulübü sahil kesiminde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, etrafta çalışan işçiler denizde hareketsiz halde bir kişiyi gördü.
İşçiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri şahsı kıyıya çıkarttı.
Üzerinde sadece şort bulunan ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen şahsın ölmüş olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
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