Samsun’da denizde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Üzerinde sadece şort bulunan ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen şahsın ölmüş olduğu tespit edildi. Ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.