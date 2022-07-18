Şırnak'tan İstanbul'a kadar koltukların arasında geldiler! Otobüs firmasına para cezası
Şırnak Cizre'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde 4 vatandaşın koltukların arasında yatarak yolculuk yaptığı görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından emniyet güçleri harekete geçti. Otogarda bekledikleri otobüsün gelmesinin üzerine işlem yapan ekipler, firmaya 6 bin 431 TL para cezası kesti.
Kurban Bayram tatilinin bitmesiyle şehirlerarası otobüslerde yoğunluk görüldü.
Pek çok vatandaş tatil dönüşü otobüs bileti bulamadı.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde kapasitesinin üzerinde yolcu alınan otobüste 4 kişinin koltukların arasında yatarak yolculuk yaptığı görüldü.
EKİPLER OTOBÜSÜ BEKLEDİ
Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik amirliği ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün gelmesini bekledi.
Şırnak Cizre'den İstanbul'a yolcu taşıyan 73 DE 865 plakalı otobüs otogara ulaştığında polis işlem yaptı.
6 BİN 432 TL CEZA
Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında, taşıma sınırı üzerinde yolcu taşıyan otobüs firmasına yolcu başına bin 608'er lira olmak üzere toplamda 6 bin 432 lira ceza kesildi.
"BU ABARTILMIŞ"
Otobüs firması bölge temsilcisi Mehmet Can, "Bir aile vardı, içlerinden biri belinden rahatsızdı. Bizden rica edince diğer yolculardan izin alarak ona yardımcı olduk. Ara yolcu gibi bir olay yok. Bu abartılmış. Onun için memur arkadaşlar tespitlerini yaptı. Araçlarımızda hiçbir eksiğimiz yok. Yolcu listemize kadar çıkarttık, kendilerine sunduk. O arkadaşımız rahatsız olduğundan yardımcı olmak zorunda kaldık. Onu ve ailesini yolda indirmişler. Ona yer verdiği için kimse üzerine basıp geçmesinler diye basamağa almışlar. Vatandaş görmüş hemen çekmiş" dedi.
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