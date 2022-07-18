İstanbul’da vahşet! Taksi ücreti tartışması kanlı bitti
İstanbul’da takside "indi bindi" ücretine itiraz eden müşteri, sürücüye kurşun yağdırdı. Kan donduran olayda boyun kısmından vurulan taksici ağır yaralı kurtuldu. Taksi şoförü yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kalırken yüzde 40 oranında görme yetisini kaybetti. Zanlının ise yakalanmadığı öğrenildi.
İstanbul'da yaşanan olay, geçtiğimiz aylarda Ataşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksi şoförü Tuncay Matyalman Fikirtepe Mahallesi'nden aldığı müşterisini Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir AVM'ye bıraktı.
Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak Atatürk Caddesi'ne getirdi.
Taksi şoförü Matyalman, indi bindi ücretinden dolayı kısa mesafe yolcusu Y.K.'dan 28 TL ücret talep etti. Taksi şoförünün fazla para isteyerek dolandırdığını iddia eden şüpheli Y.K. ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Şüpheli Y. K. yanında bulunan tabancasının kabzasıyla taksi şoförünün kafasına vurdu.
Tabancayı gören taksi şoförü Tuncay Matyalman aracıyla kaçmaya çalıştı. Şüpheli Y. K. kaçan taksi şoförüne arkadan 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan taksici boyun kısmından yaralandı. Şüpheli Y.K. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan taksi şoförü Matyalman, yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldı. Yüzde 40 oranında görme yetisini kaybeden taksi şoförünün gözlerinden ameliyat olacağı, işinin başına dönme süresinin 1 yıl süreceği öğrenildi.
"OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHIS ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"
Olayla ilgili konuşan Tuncay Matyalman, "Fikirtepe'den yolcumu alarak Ataşehirde bulunan bir AVM'ye bıraktım. Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak yakında olan Atatürk Caddesine getirdim. Taksi metre 20 TL gösterdi. İndi bindi ücretinden dolayı 28 TL ücret talep ettim. Kısa mesafe yolcusu duruma sinirlenerek onu dolandırdığımı zannetti. Belinden çıkardığını tabancanın kabzasıyla başıma vurdu. Bana ateş açacağını düşünerek taksiyle kaçmaya çalıştım. Arkadan bana 3 el ateş açtı. Kurşunlardan biri boynumdan girdi. Ameliyat sonrası kurşun çıkarıldı. Yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldım. Gözlerimden ameliyat olacağım. 2 aydır çalışmıyorum, tam anlamıyla sağlığıma kavuşmam 1 yıl sürecek. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Şüpheli şahıs hala yakalanmadı, şahıs elini kolunu sallayarak geziyor" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerleştirme puanı nedir? 2022 YKS TYT AYT yerleştirme puanı ile taban puanı aynı mı? Üniversite sınavı puan hesaplama...
- YKS'de iptal edilen soru var mı? ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 TYT AYT YDT iptal edilen soru oldu mu?
- Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB 2022 uzman ve başöğretmenlik eğitim programı takvimi
- Akaryakıt indirimi son dakika: Benzine indirim ne zaman? 18 Haziran benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
- YKS 150, 190, 194, 251, 263 puanla nereye girebilirim? 2022 TYT 278 puanla hangi üniversiteye girebilirim?
- TYT 208, 212, 216 puanla nereye, hangi üniversiteye girebilirim? 2022 TYT puanı ile alan üniversiteler hangileri?
- YKS TYT 220, 230, 240, 250 puanla nereye girebilirim? 2022 YKS puanıyla hangi üniversiteye girebilirim?
- YKS sınavına kaç kişi girdi? 2022 YKS TYT AYT sınavına kaç kişi katıldı? Üniversite sınavına katılan kişi sayısı kaç oldu?
- YKS tercih dönemi son dakika açıklandı! 2022 YKS tercihler ne zaman? 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- YKS birincisi kim oldu? 2022 YKS TYT AYT birincisi hangi illerde çıktı? YKS Türkiye birincisi netleri nedir?
- Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel kültür soruları kaç adet olacak?
- Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar?