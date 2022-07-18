İstanbul’da vahşet! Taksi ücreti tartışması kanlı bitti

"OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHIS ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Olayla ilgili konuşan Tuncay Matyalman, "Fikirtepe'den yolcumu alarak Ataşehirde bulunan bir AVM'ye bıraktım. Dönüşte kavşakta el kaldıran başka bir yolcuyu alarak yakında olan Atatürk Caddesine getirdim. Taksi metre 20 TL gösterdi. İndi bindi ücretinden dolayı 28 TL ücret talep ettim. Kısa mesafe yolcusu duruma sinirlenerek onu dolandırdığımı zannetti. Belinden çıkardığını tabancanın kabzasıyla başıma vurdu. Bana ateş açacağını düşünerek taksiyle kaçmaya çalıştım. Arkadan bana 3 el ateş açtı. Kurşunlardan biri boynumdan girdi. Ameliyat sonrası kurşun çıkarıldı. Yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kaldım. Gözlerimden ameliyat olacağım. 2 aydır çalışmıyorum, tam anlamıyla sağlığıma kavuşmam 1 yıl sürecek. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Şüpheli şahıs hala yakalanmadı, şahıs elini kolunu sallayarak geziyor" diye konuştu.