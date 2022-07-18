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İstanbul’da korku dolu anlar! Gelin getirme töreninde maganda dehşet saçtı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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İstanbul’da korku dolu anlar! Gelin getirme töreninde maganda dehşet saçtı

İstanbul’da düğün sonrası gelini yeni evine törenle getiren aile mahalleliyi şoke etti. Kalabalıkların arasında bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Vatandaşların yaşadığı o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olay, dün Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; nikahı kıyılan çifte, düğün sonrası yeni evlerine geçtikleri esnada aileleri ve arkadaşları da eşlik etti.

Dualarla oturacakları evin önünde gelindiği esnada, şehir magandası yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Grup içindeki şahıslar sağa sola kaçışırken, evlerinin balkonunda olan komşular ise büyük korku yaşadılar. Olayda şans eseri ölü veya yaralı olmazken, yaşanan o korku anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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