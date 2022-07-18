Ordu'da dereler taştı, hayvanlar telef oldu
YAŞAM İHA
Ordu'da sağanak yağış sebebiyle derelerin taştı, kümes hayvanları telef oldu. Olay sonucu bölgede incelemelerde bulunan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, “Ilıca ve Yalıköy mahallelerimizde bulunan derelerde taşkınlar meydana geldi. Ekipler sahada çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan isteğim dere kenarlarında bulunmamaları” dedi.
KÜMES HAYVANLARI TELEF OLDU
Sağanak yağış nedeniyle kümes hayvanlarının telef olduğunu söyleyen vatandaşlar, yağmurun bir anda bastırdığını, o yüzden hiçbir müdahalede bulunamadıklarını ifade ettiler.
"CAN KAYBI YOK"
Etkili olan sağanak yağış sonrası bölgede incelemelerde bulunan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, "Ilıca ve Yalıköy mahallelerimizde bulunan derelerde taşkınlar meydana geldi.
Ekipler sahada çalışıyorlar.
Vatandaşlarımızdan isteğim dere kenarlarında bulunmamaları.
Can kaybı yok. Maddi hasarlar meydana geldi" dedi.
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