Denizli’de vahşet! Yeni doğum yapan karısını öldürdü | Sözleri ise şoke etti
Denizli’de yeni doğan bebeğinin 18 yaşındaki annesi İrem Evren'i 5 el ateş ederek öldüren cani koca, 40 gün sonra jandarmanın yoğun çalışması sonucu ikna edilerek teslim oldu. Komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilen Ferhat Evren, adliyeye sevk edildi. Evren, "Katil kaynanam, ben değilim. Neden öldürdüğümü kaynanama sorun" sözleri merak uyandırdı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta geçtiğimiz 7 Haziran günü meydana gelen olayda; evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi 27 yaşındaki Ferhat Evren arasında çıkan kavgada, genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü. Geçtiğimiz Ekim ayında aile içi şiddet sebebiyle mahkemeye başvuran İrem Evren'in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren'in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi. Zanlı, cinayetten kayınvalidesi Hanım G.'nin sorumlu olduğunu söyledi.
Olay, 7 Haziran'da kırsal Aşağışamlı Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıllık evli Ferhat ile İrem Evren arasında, iddiaya göre, ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat Evren, tabancayla eşini öldürüp kaçtı. Jandarma ekipleri de cinayetle ilgili çalışma başlattı. İncelemede, İrem Evren'in annesi Hanım G.'nin, damadına, kızının başkalarıyla birlikte olduğuna dair gönderdiği sesli mesajlar tespit edildi. Evren çiftinin, 1 aylık bebeği H.E. ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce korumaya alındı.
Karakola götürülen Evren işlemleri ardından komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk edileceği esnada Evren'e "Neden yaptınız, neden öldürdünüz, niçin kaçtınız?" soruları yöneltilirken, Evren'in bu sorulara yanıtı ise "Katil kaynanam ben değilim. Ben pişmanım her şeyi Allah'a havale ediyorum. Kaynanama sorun" oldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Ferhat Evren'in teslim olması için yakınlarıyla konuşarak ikna etti. Evren, dün Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek 40 gün sonra teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Evren, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Evren, jandarma komandolar arasında adliyeye götürüldü. Evren, cinayetten kayınvalidesi Hanım G.'nin sorumlu olduğunu söyledi.
"GELİNİM ÖLDÜ, ADALETE GÜVENİYORUZ"
Oğlu adliyeye sevk edilen Fesih Evren ise cinayetin Hanım G. yüzünden işlendiğini ileri sürerek, "Oğluma mesajlar atmış, annesi kızına da tabanca vermiş. Olay günü gelinim, oğluma silah çekiyor. Oğlum da çıkan boğuşmada tabancayı alıyor. Bütün bu olaylara Hanım G. neden olmuştur. Gelinim öldü, torunum devlet korumasında, adalete güveniyoruz" dedi.
GERİYE MUTLU GÖRÜNTÜLER KALDI
Doğum yaptıktan 20 gün sonra eşi tarafından öldürülen İrem Evren ve katili olan kocasından geriye ise çocuğuna doyamadan cinayete kurban giden annenin hamileyken kayda alınmış görüntüleri kaldı.
Genç çiftin oldukça mutlu olduğu ve birbirine sevgi dolu sözler sarf ettikleri anlar ise herkesi duygulandırdı. Beklenenden tam tersi mutlu bir aile görüntülerinin olduğu o anlarda Evren'in eşine, "Seni seviyorum, benim kelebeğim, minik prensesim" sözleri ve kameraya öpücük atması yer aldı.
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