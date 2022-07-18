Dernek lokalinde birini kalbinden ve sırtından bıçaklayarak katleden zanlı: "Tahliye ve beraatimi istiyorum"

KARAR İÇİN AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENİYOR

'Kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan Kadir O'nun, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda Volkan Mercan'ın ablası Meryem Mercan ve sanık avukatı hazır bulunurken, Kadir O. SEGBİS ile katıldı. Meryem Mercan, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık ise tahliye ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Kadir O.'nun tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan istenilen raporun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.