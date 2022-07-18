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Dernek lokalinde birini kalbinden ve sırtından bıçaklayarak katleden zanlı: "Tahliye ve beraatimi istiyorum"

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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Dernek lokalinde birini kalbinden ve sırtından bıçaklayarak katleden zanlı: Tahliye ve beraatimi istiyorum

Kocaeli'de dernek lokalinde çay içen şahsı kalbinden ve sırtından bıçaklayarak katleden zanlı, devam eden mahkemede tahliye ve beraatini istedi. Mahkeme kurulu, zanlının  akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin istenilen raporun beklenilmesine hüküm verdi.

Olay, 19 Eylül 2020'de İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi'ndeki bir derneğin lokalinde yaşandı.

GÖĞSÜNDEN VE SIRTINDAN DEFALARCA BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, dernek lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Kadir O. tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklandı.

Ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir O. ise emniyetteki işlemleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Kadir O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARAR İÇİN AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENİYOR

'Kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan Kadir O'nun, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda Volkan Mercan'ın ablası Meryem Mercan ve sanık avukatı hazır bulunurken, Kadir O. SEGBİS ile katıldı. Meryem Mercan, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık ise tahliye ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Kadir O.'nun tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan istenilen raporun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Çay içen kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü ÇAY İÇEN KİŞİYİ KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

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