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Küçükçekmece’de boğulmak üzere olan kişiyi sahile çıkaran cankurtaranlara döner bıçağıyla saldırdı!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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Küçükçekmece’de boğulmak üzere olan kişiyi sahile çıkaran cankurtaranlara döner bıçağıyla saldırdı!

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde Menekşe Plajı’nda boğulmak üzere olan bir vatandaş cankurtaranlar tarafından kıyıya getirildi. Vatandaşa müdahale yapıldığı esnada olanı biteni seyreden bir şahıs, "etrafı açın" uyarılarına sinirlenince döner bıçağıyla cankurtaranı bıçakladı. Emniyet güçleri kavgayı havaya ateş açarak ayırırken, saldırgan şahıs gözaltına alındı, yaralı cankurtaran da hastaneye kaldırıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, geçen gün saat 11.00 sularında Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda yaşandı.

İddiaya göre plajda görev yapan cankurtaranlar, denizde boğulmak üzere olan bir şahsı sudan çıkararak kıyıya getirdi. İlk yardım müdahalesi yapıldığı esnada, cankurtaranın etrafını meraklı vatandaşlar sardı.

"ETRAFI AÇIN" UYARILARINA SİNİRLENDİ

Toplanan vatandaşların dağılması için görevliler uyarıda bulundu. Ancak dinleyen olmadı. Kalabalık içinde bulunan Yılmaz G. isimli şahıs, cankurtaranların uyarılarına sinirlenerek tartışmaya girdi.

CANKURTARANA DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Hararetlenen tartışma esnasında şüpheli Yılmaz G., araca giderek döner bıçağı aldı ve cankurtaran görevlisi adamın koluna sapladı. Büyüyen kavgada bir cankurtaran kolundan bıçakla yaralandı. O sırada şüphelinin diğer arkadaşları da kavgayı ayırmaya çalışan görevlilere saldırdı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine olayı gören polis ekipleri, havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. Şüpheli Yılmaz G. polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"DÖNER BIÇAĞIYLA YARALANDI"

Olayı gören Oğulcan Durmuş, "Sabah saatlerinde burada boğulma vakası oldu. Cankurtaran arkadaşlar da ilk yardım müdahalesi için koştu. Vakayı aldıktan sonra etrafta kalabalık oluştu. Cankurtaranlar, etraftakilere açılın da müdahale edelim derken bir tane vatandaş zorluk çıkarttı. Daha sonra kavga oldu. Cankurtaranlardan bir tanesi zaten döner bıçağıyla kolundan yaralandı. Gidip döner bıçağı alıp geldiler. Cankurtaranların yerine gelip saldırdılar. Yapan kişi yakalandı. Emniyet güçleri zaten destek sağladı" şeklinde konuştu.

Cankurtaranlara döner bıçağıyla saldırdı! CANKURTARANLARA DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI!

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