Küçükçekmece’de boğulmak üzere olan kişiyi sahile çıkaran cankurtaranlara döner bıçağıyla saldırdı!

"DÖNER BIÇAĞIYLA YARALANDI"

Olayı gören Oğulcan Durmuş, "Sabah saatlerinde burada boğulma vakası oldu. Cankurtaran arkadaşlar da ilk yardım müdahalesi için koştu. Vakayı aldıktan sonra etrafta kalabalık oluştu. Cankurtaranlar, etraftakilere açılın da müdahale edelim derken bir tane vatandaş zorluk çıkarttı. Daha sonra kavga oldu. Cankurtaranlardan bir tanesi zaten döner bıçağıyla kolundan yaralandı. Gidip döner bıçağı alıp geldiler. Cankurtaranların yerine gelip saldırdılar. Yapan kişi yakalandı. Emniyet güçleri zaten destek sağladı" şeklinde konuştu.