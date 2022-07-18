18 Temmuz 2022, Pazartesi
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Cankurtaranların “etrafı açın” uyarısına sinirlenince döner bıçağıyla saldırdı
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde Menekşe Plajı’nda boğulmak üzere olan bir vatandaş cankurtaranlar tarafından kıyıya getirildi. Vatandaşa müdahale yapıldığı esnada olanı biteni seyreden bir şahıs, "etrafı açın" uyarılarına sinirlenince döner bıçağıyla cankurtaranı bıçakladı. Emniyet güçleri kavgayı havaya ateş açarak ayırırken, saldırgan şahıs gözaltına alındı, yaralı cankurtaran da hastaneye kaldırıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.