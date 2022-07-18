İstanbul’da şoke eden görüntüler! Canını hiçe saydı akan trafiğin ortasında yürüdü
YAŞAM DHA
İstanbul’da bir kişi canını hiçe sayarak, akan trafikte arabaların arasında yürüdü. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hem kendi canını hem de trafiktekileri tehlikeye atan kişiye, sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.
Barbaros Bulvarı'nda yola atlayan bir kişi, Zincirlikuyu'ya kadar yürüdü.
Hem kendi canını hem de trafiktekileri tehlikeye atan kişiye, sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.
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