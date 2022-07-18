Sivas’ta köyde yangın çıktı! 2 ev ve 3 ahır küle döndü

Yangın sonrası evlerinin kullanılamaz hale gelmesiyle akrabalarında kaldıklarını söyleyen evli, 3 çocuk babası Karakaş, "Kilerimizde 4 tane dondurucumuz doluydu. Yağımız, peynirimiz ve çocuklarımın Kurban Bayramı'ndan kalma etlerini hazırlamıştık. Hepsi yanmış, yataklar, yorganlar her şey yandı. Geriye hiçbir şey kalmadı. Gece bir akrabamıza misafir olduk. Akraba da olsa yabancının evinde kalınmıyor. Zaten üzgündüm, uyuyamadım. Evler, samanlık, ahır yandı. Kalanı da yangını söndürmek için onlar yıktı. Arabamın jantlarıyla beraber tekerleri yandı. Traktörümün daha sıfır tekerleri vardı, yandı. Odunlarım, her şeyim yandı, kül oldu çıkaramadım. Yetkililerden yardım bekliyorum. İnşallah yardım ederler. Dün akrabamızda kaldık. Bugün de muhtemelen komşumuza misafir olacağız" dedi.

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