Sivas’ta köyde yangın çıktı! 2 ev ve 3 ahır küle döndü
Sivas’ta 2 ev, 3 ahır, 2 samanlık ve 1 garaj yangında kullanılamaz hale geldi. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında evi yanan 61 yaşındaki Osman Karakaş, "Her şeyim yandı, kül oldu çıkaramadım. Yetkililerden yardım bekliyorum. İnşallah yardım ederler" dedi.
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Günyamaç köyünde dün saat 17.00 sularında Osman Karakaş'a ait garajda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yakınındaki Karakaş ve İsa Karagöl'e ait ev, ahır ile samanlığa da sıçradı.
Olay yerine sevk edilen Sivas ve Hafik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına köylüler de katılırken; 2 ev, 3 ahır, 2 samanlık ve garaj kullanılamaz hale geldi.
Olay sonrası başlatılan incelemelerde yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği ihtimalinde yoğunlaşıldı.
"HER ŞEYİM YANDI, KÜL OLDU"
Yangında Osman Karakaş'ın evindeki eşyaları ve 4 dondurucu dolap, buzdolabı, 3 torba un, 3 bin liralık bebek maması ve birçok gıda malzemesi kül oldu.
Yangın sonrası evlerinin kullanılamaz hale gelmesiyle akrabalarında kaldıklarını söyleyen evli, 3 çocuk babası Karakaş, "Kilerimizde 4 tane dondurucumuz doluydu. Yağımız, peynirimiz ve çocuklarımın Kurban Bayramı'ndan kalma etlerini hazırlamıştık. Hepsi yanmış, yataklar, yorganlar her şey yandı. Geriye hiçbir şey kalmadı. Gece bir akrabamıza misafir olduk. Akraba da olsa yabancının evinde kalınmıyor. Zaten üzgündüm, uyuyamadım. Evler, samanlık, ahır yandı. Kalanı da yangını söndürmek için onlar yıktı. Arabamın jantlarıyla beraber tekerleri yandı. Traktörümün daha sıfır tekerleri vardı, yandı. Odunlarım, her şeyim yandı, kül oldu çıkaramadım. Yetkililerden yardım bekliyorum. İnşallah yardım ederler. Dün akrabamızda kaldık. Bugün de muhtemelen komşumuza misafir olacağız" dedi.
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