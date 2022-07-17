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Kırşehir’de hakkında dedikodu yapıldığı sebebiyle kardeşini öldürdü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
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Kırşehir’de hakkında dedikodu yapıldığı sebebiyle kardeşini öldürdü

Kırşehir Mucur’da bir şahıs, kendisi ile ilgili dedikodu yapıldığı sebebiyle tartıştığı kız kardeşini silahla vurarak öldürdü.  Olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

İddiaya göre, kardeşi ile ilgili oldukça fazla dedikodu yapıldığını iddia eden 34 yaşındaki G.Ö., 38 yaşındaki kız kardeşi F.Ö. ile tartışma yaşadı.

POLİSLERE TESLİM OLDU

Tartışmanın büyümesiyle yanındaki tabancayla F.Ö.'ye ateş eden G.Ö., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede F.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

MORGA KALDIRILDI

F.Ö.'nün cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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