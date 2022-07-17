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Son dakika! İstanbul Valiliği'nden Marmara Denizi için "fırtına" uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
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Son dakika! İstanbul Valiliği’nden Marmara Denizi için fırtına uyarısı

SON DAKİKA! İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

SON DAKİKA: Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

EGE'DE "RÜZGAR"

Ege'de rüzgarın yarın (18.07.2022 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmekte.

RÜZGAR HIZI SINIFLANDIRMASI

Kuvvetli Rüzgar

10,8-17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat

Fırtına

17,2-20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat

Kuvvetli Fırtına

20,8-24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat

Tam Fırtına

24,5–28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat

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